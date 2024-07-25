Путин поручил подготовить план строительства национального центра «Россия»

Путин поручил до 1 октября подготовить план строительства центра «Россия»

Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить план строительства в Москве выставочного национального центра «Россия». Об этом сообщается на сайте Кремля.

Администрации президента, правительство Москвы и некоммерческая организация «Дирекция выставки достижений "Россия"» будут готовить план мероприятий. Он и станет основой для возведения нового выставочного комплекса в столице.

Уже известно, что ответственными назначены первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор выставки Наталья Виртуозова. Доклад должен быть представлен до 1 октября.

Международная выставка-форум «Россия», открывшаяся на ВДНХ 4 ноября прошлого года, прекратила свою работу 8 июля 2024-го. Она стала самой масштабной выставкой за всю историю страны и вошла в топ-10 самых посещаемых мест мира. В связи с этим по распоряжению президента Владимира Путина на месте «Экспоцентра» на Красной Пресне появится национальный центр «Россия». Он станет преемником выставки.

Центр станет важнейшим инструментом укрепления национальной идентичности россиян. Главное здесь — это люди, их общие достижения и победы, что как никогда помогает ощутить единство народа как нации. Как объяснила Наталья Виртуозова, центр станет «пространством мечты, дерзкого будущего, которое Россия всегда дарила миру».

Предполагается, что для центра построят дугообразное многоуровневое здание в виде буквы «С» с узорчатой крышей и подсветкой. Территорию также украсит масса зеленых насаждений. Здание центра разместят недалеко от набережной. Как отметил один из организаторов выставки, центр сделают светлым и ярким, а при отделке фасада будут использованы мотивы вологодского кружева.