Решившая зарабатывать на OnlyFans экс-футболистка показала тело в бикини

Британская экс-футболистка Мадлен Райт, решившая зарабатывать на платформе OnlyFans, показала тело в откровенном виде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На снимках бывшая спортсменка запечатлена сидящей на камне у океана. Она предстала перед камерой в вязаном бикини белого цвета, состоящем из бюстгальтера и плавок с длинными завязками на талии. На одном фото она сжала руками свою грудь.

«Все, чего она хотела, — это океан», — подписала Райт публикацию.

В июне сообщалось, что австралийская баскетболистка Лиз Кэмбидж снялась в откровенных образах. Спортсменка позировала в облегающем платье с абстрактным принтом, расстегнув на нем молнию и продемонстрировав декольте.