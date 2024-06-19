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21:31, 19 июня 2024Ценности

Известная баскетболистка порадовала фанатов снимками в откровенных образах

Фото: @ecambage

Известная австралийская баскетболистка Лиз Кэмбидж снялась в откровенных образах и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Так, на одних снимках 32-летняя спортсменка запечатлена в облегающем платье с абстрактным принтом. При этом она расстегнула на нем молнию и продемонстрировала декольте. На других кадрах знаменитость в оголяющем тело боди, оформленном мехам, и с V-образным вырезом до пупка.

Поклонники восхитились фотосессией Кэмбидж, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Единственная и неповторимая», «Самая красивая женщина на свете», «Идеальная», «Это шикарно», «Роскошная фигура», — писали они.

Ранее сообщалось, что английская футболистка, нападающая женской команды «Манчестер Сити» и женской сборной Англии, Хлоя Келли в откровенном виде прокатилась на гидроцикле. Тогда спортсменка поделилась видео с отдыха в Дубае, где она была запечатлена в крошечном бикини красного цвета.

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      Карина Черных
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