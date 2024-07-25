Военный эксперт заявил о риске открытия второго фронта против России

Военный эксперт Глазунов: есть риск открытия второго фронта против России

Риск того, что Грузия станет вторым фронтом против России, действительно есть, сообщил военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов, комментируя соответствующее заявление грузинского премьер-министра Ираклия Кобахидзе. О вероятности открытия второго фронта он высказался в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Кобахидзе сказал, что может гарантировать подобное развитие событий в случае победы оппозиции на выборах в парламент Грузии.

Глазунов отметил, что практически вся политическая элита Грузии находится под контролем США, и именно американцы решают, кто будет президентом и премьер-министром страны.

«Поэтому они могут запустить и этот процесс. С Украиной не получилось, могут запустить с Грузией. Главное, чтобы Россия постоянно с кем-то воевала, то есть задача США — путем вот этих войн и бесконечных конфликтов ослабить Россию и ослабить действующий режим, чтобы создавать перспективы для очередной цветной революции в России. В 1991-м у них получилось, почему бы и сегодня не сделать. Поэтому не исключено, что могут использовать добровольцев-грузин, которые сегодня воюют на стороне Украины для создания очередного очага напряженности на границе с Россией, а это может быть и Абхазия, и Южная Осетия», — поделился эксперт.

До этого Ираклий Кобахидзе в ходе пресс-конференции правительства предложил перезагрузить отношения Грузии и США. В ходе выступления политик также связал покушение на основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили со стрельбой в экс-президента США Дональда Трампа. По его словам, за этими нападениями стоят неназванные глобальные политические силы.

