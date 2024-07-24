Грузия предложила США начать перезагрузку отношений

Премьер Грузии Кобахидзе предложил США начать перезагрузку отношений

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предложил США начать перезагрузку отношений. Его слова с пресс-конференции правительства передает ТАСС.

«Мы хотим предложить нашим американским партнерам другую повестку дня, которая означает перезагрузку. Вам известно, сколько чего испортилось в этих отношениях за прошедшие три-четыре года», — заявил политик.

Он выразил уверенность, что грузино-американские отношения могут быть восстановлены, если Вашингтон будет готов идти на встречные шаги.

В ходе выступления Кобахидзе также связал покушение на основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили со стрельбой в экс-президента США Дональда Трампа. По его словам, за этими нападениями стоят неназванные глобальные политические силы.