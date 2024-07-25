Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:47, 25 июля 2024Забота о себе

Жена наняла частного детектива для слежки за мужем и пожалела об этом

Фото: freepik / Freepik

Жительница США по требованию подруги наняла частного детектива для слежки за супругом и пожалела об этом. Об истории, растянувшейся на два года, она рассказала на форуме Reddit.

По словам женщины, после свадьбы она узнала, что беременна и что ее лучшая подруга рассталась со своим женихом из-за измены. Подруга убеждала автора поста, что и с ней может произойти то же самое. «Мне было трудно здраво мыслить, и в итоге я наняла частного детектива, чтобы он месяц следил за мужем. У детектива не было никаких доказательств неверности моего мужа, и он заверил меня в его честности. Я немедленно порвала отношения с лучшей подругой и с тех пор сожалею, что наняла сыщика», — призналась она.

Материалы по теме:
Многоженец-феминист Как один мужчина смог завести пять жен и 25 детей и при этом сохранить любовь в семье?
Многоженец-феминистКак один мужчина смог завести пять жен и 25 детей и при этом сохранить любовь в семье?
7 марта 2021
Извини, в другой раз Топ-7 необычных побегов с собственной свадьбы
Извини, в другой разТоп-7 необычных побегов с собственной свадьбы
22 ноября 2015

Недавно муж зарядил старый телефон женщины, чтобы скачать оттуда старые фотографии, и увидел контакт детектива. Ей пришлось признаться в том, что случилось. «Я извинилась перед ним и заверила, что он не сделал ничего плохого, и это было результатом моей собственной неуверенности в себе. Он не повысил голос и не рассердился. Я пыталась извиниться перед ним и поговорить с ним вчера вечером и сегодня утром, но он меня игнорировал», — продолжила она.

box#3692748

Женщина переживает, что отношения с мужем теперь испорчены — он перестал обнимать и целовать ее, а после ее признания долго гулял один и по возвращении заявил, что ни с кем не спал. В комментариях автору поста посоветовали дать мужу остыть. Один пользователь написал: «Помните, для вас это произошло два года назад. Для него все происходит прямо сейчас. Дайте ему немного пространства, чтобы продышаться, подумать и осознать все».

Ранее девушка узнала об измене жениха и в течение месяца разработала план по уничтожению его привычного образа жизни. Девушка рассказала, что ради возлюбленного бросила работу, друзей, переехала в другой город и уже планировала свадьбу, когда узнала, что все это время он изменял ей с двумя разными женщинами — с коллегой по работе и с невестой лучшего друга.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      В Калужской области потерпел крушение вертолет Ми-28. Экипажу выжить не удалось

      Путин встретился с Башаром Асадом

      Стало известно о взрывах в Киевской области

      Травившему мать и отчима в Балашихе химикатами мужчине предъявили обвинение

      Пять человек пострадали при взрыве в российской квартире

      Названы бюджетные направления для отдыха в России в бархатный сезон

      В пестицидах обнаружили вечные токсичные химикаты

      Россиянин побывал в трущобах Индии и описал их словами «условия жизни ужасают»

      Названы сроки поставок новой партии западных танков ВСУ

      Айтишника из Москвы обвинили в изнасиловании 15-летней школьницы и краже ее наушников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше