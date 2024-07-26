48-летняя Шарлиз Терон появилась на модном показе в мини-платье

48-летняя актриса Шарлиз Терон появилась на показе Louis Vuitton в мини-платье

Американская актриса Шарлиз Терон появилась на модном показе бренда Louis Vuitton, который был организован перед церемонией открытия Олимпийских игр в Париже, и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит Daily Mail.

Для мероприятия 48-летняя звезда «Форсажа» выбрала белое платье длины мини, оформленное свободным рукавом с длинным шлейфом. Кроме того, Терон надела открытые серебристые босоножки и взяла с собой золотистый кожаный клатч.

Визажисты, в свою очередь, сделали знаменитости легкий макияж в нюдовых тонах, а стилисты уложили волосы в низкий пучок, выпустив одну прядь у лица. Также они добавили к ее образу сияющий браслет и массивные кольца.

В июне Шарлиз Терон посетила мероприятие, организованное Ассоциацией кинокритиков в Лос-Анджелесе, в черном мини-платье с глубоким декольте и кружевном бюстгальтере.