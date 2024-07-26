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07:00, 26 июля 2024Ценности

54-летний Мэттью Макконахи снялся в рекламе без трусов вместе с женой

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Американский актер и продюсер Мэттью Макконахи вместе с женой, бразильской фотомоделью и дизайнером Камилой Алвес, снялся в рекламе в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном снимке 54-летний Макконахи предстал, лежа на шезлонге, без трусов. Однако надел белое поло, коричневую шляпу и солнцезащитные очки. При этом звезда читал газету и держал в руках стакан с напитком.

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Его супруга позировала в белом бикини и розовой удлиненной рубашке, держа в руках книгу. Известно, что артист представлял собственный бренд органической текилы Pantalones.

В мае Мэттью Макконахи вместе с женой снялся в рекламе без штанов. В начале ролика семейная пара появилась в форме для игры в пиклбол. Артист надел белое поло и бежевые шорты, а манекенщица — свитшот и юбку.

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      Карина Черных
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