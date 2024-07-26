Депутат рассказал о безуспешных попытках заставить жену отказаться от Instagram

Депутат Хинштейн заявил, что пытается заставить жену отказаться от Instagram

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн прокомментировал сообщения о том, что его жена якобы размещает рекламу в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Его слова передает РБК в Telegram.

Депутат сообщил, что его жена не размещает рекламу в Instagram. Также Хинштейн рассказал, что пытался заставить супругу отказаться от использования сервиса и перейти в другие соцсети, но пока безуспешно. «Буду дальше ее убеждать проститься с "Инстой", хотя сделать это не так-то просто», — заявил он.

Парламентарий также напомнил, что использование Instagram в России не является нарушением закона.

Ранее в сети распространилась информация о том, что жена Хинштейна якобы продает рекламу в Instagram. Также отмечалось, что ее супруг является одним из инициаторов законопроекта о запрете размещения рекламы в Instagram и на других запрещенных в России площадках.

Перед этим Хинштейн предупредил о снижении скорости загрузки видеохостинга YouTube. По его словам, ограничения коснутся только тех россиян, которые пользуются сервисом на компьютере.