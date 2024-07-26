Десятки детей отравились в частном детском саду в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге 26 детей отравились в частном детском саду

В частном детском саду «Дельфин», находящемся в Санкт-Петербурге, отравились 26 детей. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Известно, что восемь воспитанников детского сада госпитализировали.

В дошкольное учреждение поставлял питание организатор «РУСТИ». Сырье и готовую еду, которой кормили детей, изучили в лаборатории, где выяснилось, что в продуктах питания присутствует сальмонелла.

Роспотребнадзор начал проверку, в ходе которой выявились нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В частности в детсаду обнаружили грязное постельное белье и некачественную дезинфекцию. На данный момент работу садика временно запретили.

Накануне стало известно, что в оздоровительном лагере «Солнечный» в Петербурге произошло массовое отравление. Помощь медиков, по предварительным данным, потребовалась 24 детям. После инцидента в учреждении провели полную дезинфекцию пищеблока и всех корпусов.