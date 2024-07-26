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18:13, 26 июля 2024Бывший СССР

Ганчев рассказал о вывозе Киевом мощностей заводов Харьковской области на запад Украины

Ганчев: власти Киева вывозят мощности заводов Харьковщины на Западную Украину

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Власти Киева вывозят мощности крупнейших заводов Харьковской области на Западную Украину. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев, передает ТАСС.

«По нашей информации, часть мощностей завода "Турбоатом" перевозится на территорию Западной Украины. Часть предприятия Харьковского авиационного завода, а именно Конструкторское бюро Антонова, перепрофилировано на город Киев», — заявил Ганчев.

Он добавил, что Украина разрушает многие промышленные предприятия после 1991 года, которые сейчас находятся «в плачевном состоянии», включая Харьковский завод транспортного машиностроения имени В.А. Малышева.

Ранее Ганчев заявил, что в Харьковской области на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) воюют наемники из множества государств. «Большое количество наемников прибыло именно из Франции. Но также фиксируется пребывание иностранного контингента и из других стран: Польши, Британии и США», — заявил чиновник.

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