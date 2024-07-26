В Харьковской области рассказали о широкой географии наемников ВСУ

Ганчев: в Харьковской области воюют наемники из Франции, Польши, Британии и США

В Харьковской области на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) воюют наемники из множества государств. О широкой географии иностранных боевиков рассказал РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Большое количество наемников прибыло именно из Франции. Но также фиксируется пребывание иностранного контингента и из других стран: Польши, Британии и США», — заявил чиновник.

Он отметил, что оценить количество иностранных боевиков на поле боя сложно, но российские войска активно уничтожают наемников.

Ранее российские хакеры из группировки RaHDit опубликовали данные 3,2 тысячи иностранных наемников, служащих в рядах ВСУ. В утекшем в сеть списке находятся анкеты боевиков из США, Испании, Латвии и других стран.