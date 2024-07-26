Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:34, 26 июля 2024Бывший СССР

В Харьковской области рассказали о широкой географии наемников ВСУ

Ганчев: в Харьковской области воюют наемники из Франции, Польши, Британии и США

Фото: Alina Smutko / Reuters

В Харьковской области на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) воюют наемники из множества государств. О широкой географии иностранных боевиков рассказал РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Большое количество наемников прибыло именно из Франции. Но также фиксируется пребывание иностранного контингента и из других стран: Польши, Британии и США», — заявил чиновник.

Он отметил, что оценить количество иностранных боевиков на поле боя сложно, но российские войска активно уничтожают наемников.

Ранее российские хакеры из группировки RaHDit опубликовали данные 3,2 тысячи иностранных наемников, служащих в рядах ВСУ. В утекшем в сеть списке находятся анкеты боевиков из США, Испании, Латвии и других стран.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Глава инновационного предприятия хотел покончить с собой на Красной площади. Он заявил, что ему мешают обеспечивать СВО

      Раскрыт способ выбрать полезный фастфуд

      Подозреваемому в убийстве Фарион избрали меру пресечения

      Меган Фокс спровоцировала слухи о беременности

      Сбер запустил серию подкастов о людях с инвалидностью

      Sierra Space провела вторые испытания надувного космического модуля

      Россияне резко заинтересовались поездками в одну азиатскую страну

      Отдельные командиры бригады ВСУ привлечены к ответственности после проверки главкома

      Сменившая пол дочь Маска обвинила его в жестокости и самовлюбленности

      В Москве задержали главу клиринга по биржевым торгам газом по делу о растрате

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше