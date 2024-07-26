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16:18, 26 июля 2024Моя страна

Грозные мамматусы заметили в небе над российским регионом

В небе над Воронежской областью заметили уникальные облака-мамматусы

Фото: Anton Yankovyi / Wikimedia

Жители Воронежской области заметили в небе над регионом мамматусы. Об этом сообщает издание «Блокнот».

Уникальное атмосферное явление смогли увидеть жители села Скляево Рамонского района области. Как сообщает издание, редкими кадрами грозных мамматусов россияне поделились в социальных сетях.

Мамматусы — это редкое атмосферное явление, которое отличается своеобразным узором в виде ячеек. Они, как правило, являются видоизмененными кучево-дождевыми и образуются при резкой смене температуры или влажности воздуха. Их также называют вымеобразными облаками. При этом они связаны с образованием грозы, штормов и шаровых молний, поэтому считается, что они опасны.

Ранее сообщалось, что жители Волгограда заметили в небе над городом яркое и живописное явление — «оленью Луну». Кроваво-красный спутник Земли увидели местные жители ночью 21 июля.

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      Варвара Кошечкина
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