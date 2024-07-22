В небе над российским регионом заметили «Оленью луну»

В небе над Волгоградом заметили кроваво-красную «Оленью луну»

Жители Волгограда заметили в небе над городом яркое и живописное явление — «Оленью луну». Об этом сообщает местный новостной портал V1.RU.

Кроваво-красную Луну увидели волгоградцы ночью 21 июля. Они восхитились красотой астрономического явления и поделились фотографиям в социальных сетях.

Примечательно, что такой оттенок Луна приобретает из-за того, что выстраивается в один ряд вместе с Солнцем и Землей. В это время Земля закрывает свой единственный спутник тенью, но солнечные лучи все-таки достают до Луны. Однако они не прямые, а преломленные, что и придает кроваво-красный оттенок Луне.

При этом астрономическое явление не длится долго. Спустя время спутник Земли поднимается выше и становится оранжевым, а затем приобретает привычный желтый или белый оттенок.

В свою очередь, название «оленье» явление получило еще в древности. Именно так июльское полнолуние назвали племена алгонкинов, индейского народа, который жил на территории, являющейся сейчас северо-востоком США, потому что в это время начинают расти рога у самцов оленей. Также у этого явления есть другие названия: коренные народы на северо-западе Тихого океана и Аляски нарекли ее «Лососевой луной» из-за начала хода лосося, а европейцы «Сенной луной» из-за периода сенокоса.

Ранее в небе над Тверской областью заметили редкие перламутровые облака. Местный житель Вячеслав Орос, которому удалось запечатлеть их на камеру, рассказал, что застал очень редкое атмосферное явление перед восходом солнца.