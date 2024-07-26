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14:36, 26 июля 2024Путешествия

Иранский лайнер на скорости повредил российский пассажирский самолет в аэропорту

Иранский лайнер повредил российский самолет в аэропорту Шереметьево

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Airbus A340 иранской авиакомпании Mahan Air на скорости повредил российский Boeing 777 в аэропорту Шереметьево. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщиина».

Отмечается, что в момент выполнения работы по установке защитных чехлов на двигатели отечественного пассажирского самолета мимо него по магистральной дорожке промчался вылетавший в Тегеран лайнер.

«Струей выходящих газов из четырех двигателей он сдул и опрокинул девятиступенчатую стремянку, которая стояла у правой силовой установки Boeing 777», — говорится в сообщении. Причем лестница была зафиксирована на опорах, в момент опрокидывания на ней никого не было.

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В результате двигатель российского воздушного судна получил повреждение воздухозаборника в виде царапины и вмятины. Поэтому его пришлось временно отстранить от полетов. В настоящее время на нем проводятся работы по оценке технического состояния.

Ранее пилоты летевшего из Киргизии в Россию самолета авиакомпании Aero Nomad Airlines заметили в небе неопознанный объект. Непредвиденная ситуация произошла со следовавшим из Оша в Москву Airbus A-320 с пассажирами на борту 25 июля.

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      Фариза Бацазова
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