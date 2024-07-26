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11:47, 26 июля 2024Ценности

Известная 33-летняя модель показала обнаженную грудь на фото

Фото: @cameron_hammond

Известная чешская модель Хана Жирикова снялась в откровенном образе. Кадры появилась на странице фотографа Кэмерона Хаммонда в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летнюю манекенщицу запечатлели, когда она стояла и сидела у панорамного окна, а также проводила время в джакузи. Она предстала на полученных кадрах в черных V-образных стрингах и с обнаженной грудью, которую решила ничем не прикрывать.

Также модель распустила уложенные волнами волосы и нанесла макияж в естественной цветовой гамме.

Ранее в июле бывшая жена актера Венсана Касселя французская модель Тина Кунаки позагорала топлес в Италии и показала фото фанатам.

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      Карина Черных
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