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12:33, 26 июля 2024Забота о себе

Названы главные причины страха общаться с людьми

Невролог Ковальская назвала одной из причин социофобии наследственность

Фото: Unsplash

Развитие социофобии — устойчивого страха взаимодействия с другими людьми — может быть обусловлено наследственностью, рассказала невролог Яна Ковальская. Главные причины возникновения этого мешающего жить психического расстройства она назвала «Ленте.ру».

Как и многие другие психические расстройства, социофобия возникает в результате сложного взаимодействия биологических факторов и факторов окружающей среды, рассказала Ковальская. К возможным причинам она отнесла прежде всего наследственность.

Тревожные расстройства, как правило, носят семейный характер, но до сих пор до конца не ясно, в какой степени это связано с генетикой, а в какой — с поведенческим копированием значимых родственников

Яна Ковальскаяневролог

Врач добавила, что социофобия может развиться из-за особенностей структур головного мозга. По ее словам, в мозгу за реакцию страха отвечает миндалевидное тело, а у людей с гиперактивным миндалевидным телом тревожность в социальных ситуациях обострена.

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В заключение Ковальская отметила, что спровоцировать социальное тревожное расстройство может окружающая среда. «Социофобия может быть приобретенной вследствие неприятной или смущающей ситуации в прошлом. Также родители с высоким уровнем тревоги могут повышать ее уровень у своих детей за счет излишне опекающего поведения», — подытожила она.

Ранее стали известны неочевидные причины стресса у россиян. В их число вошли городские раздражители — фоновый шум и световое загрязнение, а также сильное загрязнение воздуха и нехватка зелени в окружающем пространстве.

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      Наталья Обрядина
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