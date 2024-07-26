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19:33, 26 июля 2024Забота о себе

Названы способы избавиться от бессонницы

Психолог Ботина: чтобы избавиться от бессонницы, нужны теплая ванна и прогулка

Фото: Kmpzzz / Shutterstock / Fotodom

Самая частая причина бессонницы — это стрессы: переезд, конфликты, экзамены, рассказала невролог-психолог Анна Ботина. Способы борьбы с бессонницей она назвала в беседе с «Вечерней Москвой».

Чтобы избавиться от бессонницы, Ботина посоветовала определить причину ее возникновения: если дело в экзаменах, то после сдачи сон нормализуется, а если стресс хронический, то, вероятно, нужно лечить тревогу или депрессию с врачом, не назначая себе препараты самостоятельно.

Попытаться справиться с бессонницей самостоятельно можно, проветривая комнату перед сном, исключив энергозатратную вечернюю активность и использование гаджетов перед отходом ко сну, добавила Ботина. Кроме того, помогут неторопливая прогулка по улице, расслабляющие практики и теплая ванна, перечислила она. «Спальня должна быть местом, в котором вы только спите. Если вы не можете долго заснуть, важно встать и заняться спокойными монотонными делами — почитать книгу, пособирать пазлы», — заключила психолог.

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      Александра Лисица
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