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11:57, 26 июля 2024Из жизни

Охотник за сокровищами нашел кошелек с редкими монетами на миллион рублей

В Великобритании кладоискатель нашел кошелек с редкими монетами XIX-XX веков

Фото: Evgeniy Kozlov / Unsplash

В Великобритании кладоискатель нашел кошелек со старинными монетами XIX века, многие из которых оказались очень редкими. Об этом пишет Daily Star.

Издание обратило внимание на пост пользователя TikTok с ником @CoinCollectingWizard, который рассказал о неожиданной находке. Он не стал раскрывать место, где обнаружил клад, однако показал некоторые монеты из кошелька.

Среди них были полкроны времен правления Эдуарда VII. Охотник за сокровищами заявил, что таких монет было отчеканено всего около 165 тысяч штук с 1901 по 1910 год, а их стоимость, в зависимости от состояния, варьируется от 450 до 10 тысяч фунтов стерлингов (от 49 тысяч до одного миллиона рублей).

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Также в кошельке лежала монета достоинством четыре пенса 1853 года — таких выпустили всего около 11 тысяч штук. За нее, по словам кладоискателя, можно выручить до двух тысяч фунтов стерлингов (218 тысяч рублей). Еще одной находкой @CoinCollectingWizard стал шиллинг 1851 года, который может стоить около пяти тысяч фунтов стерлингов (546 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что в Чехии археологи обнаружили крупнейший за десятилетие клад средневековых монет. Более двух тысяч монет XI-XII веков были найдены сотрудниками Института археологии Академии наук Чехии недалеко от Праги.

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      Никита Савин
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