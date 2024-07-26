Раскрыт механизм уменьшающего боль эффекта плацебо

Nature: в мозге раскрыли нейронные пути, отвечающие за эффект плацебо

Ученые Медицинской школы Университета Северной Каролины совместно с коллегами из Стэнфорда, Медицинского института Говарда Хьюза и Института наук о мозге Аллена раскрыли механизм плацебо-эффекта, позволяющий уменьшить боль. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Определенные нейроны и синапсы активируются вдоль пути, связывающего поясную кору в передней части мозга с областью моста ствола мозга и мозжечком. Эти нейроны активизируются, когда мыши ожидают облегчения боли и действительно испытывают его, даже без применения лекарств.

Исследователи провели эксперименты, в которых у мышей генерируется ожидание облегчения боли, а затем реальный эффект плацебо. В ходе экспериментов использовались такие методы, как генетическое маркирование нейронов передней поясной коры, визуализация кальция, секвенирование РНК отдельных клеток, электрофизиологические записи и оптогенетика.

Ученые обнаружили, что нейроны передней поясной коры передают свои сигналы в ядро варолиева моста, что усиливает сигналы, связанные с ожиданием облегчения боли. Подавление активности этого пути нарушает уменьшение болевой чувствительности через плацебо-эффект и снижает болевой порог, тогда как активация пути способствует облегчению боли.

Кроме того, исследование выявило, что клетки Пуркинье мозжечка демонстрируют паттерны активности, схожие с нейронами передней поясной коры во время ожидания облегчения боли. Это подтверждает участие мозжечка в когнитивной модуляции боли, что ранее не было установлено.

Авторы исследования считают, что нацеливание на обнаруженный нейронный путь боли может стать основой для разработки новых терапевтических средств, которые будут более эффективными и безопасными, чем существующие методы.