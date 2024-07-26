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18:47, 26 июля 2024Забота о себе

Раскрыт способ выбрать полезный фастфуд

Нутрициолог Гусакова: шаурма без соуса может быть полезным вариантом фастфуда

Фото: KamranAydinov / freepik

Регулярное употребление фастфуда повышает риск развития некоторых заболеваний, предупредила нутрициолог Вероника Гусакова. Способ выбрать полезный фастфуд она раскрыла в беседе с Пятым каналом.

При выборе перекуса она порекомендовала отказаться от пищи, в которой слишком много жиров: хот-догов, горячих роллов, картофеля фри. При этом шаурма, по ее словам, может быть полезным блюдом. «Если мы возьмем шаурму, то, в принципе, продукт, с точки зрения здорового питания, не такой уж и плохой. Или, например, какая-нибудь пита, где достаточное количество овощей, где присутствует белковый компонент и углеводы, хоть и не всегда лепешка является цельнозерновой, но тем не менее это неплохой вариант для перекуса», — сказала она.

Соусы для шаурмы Гусакова порекомендовала просить подать отдельно, чтобы контролировать их количество или вовсе не добавлять. Кроме того, она призвала обратить внимание на каши, салаты и супы, которые сейчас также представлены в меню ресторанов быстрого питания.

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      Александра Лисица
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