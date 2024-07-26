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09:18, 26 июля 2024Россия

Ростовский губернатор раскрыл последствия попытки ночной атаки дронов ВСУ

Ростовский губернатор Голубев: обломки БПЛА ВСУ повредили строения в Несветае

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

После отражения попытки атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ростовскую область в результате падения обломков повреждены строения на территориях частных домовладений в селе Несветай Мясниковского района. Данные о последствиях уничтожения дронов раскрыл губернатор региона Василий Голубев в Telegram.

По его словам, также произошло возгорание сухой травы, которое оперативно потушили. «Для оценки ущерба на место выехали представители поселковой и районной администрации. В восстановлении имущества людям будет оказана помощь», — написал глава Ростовской области.

Ранее в сети появились кадры, предположительно, снятые в момент попытки атаки беспилотников на регион. На кадрах слышно характерный для дронов звук мотора, а затем видно взрыв, после которого начинается пожар.

До этого Минобороны России отчиталось о перехвате в ночь на 26 июля шести украинских беспилотников над двумя регионами страны. Четыре беспилотника сбили над Ростовской областью, еще два — над Курской.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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