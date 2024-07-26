Среда обитания
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18:41, 26 июля 2024Среда обитания

Сбер запустил серию подкастов о людях с инвалидностью

В Особенном банке расскажут о жизни людей с инвалидностью

Фото: Marko Aliaksandr / Shutterstock / Fotodom

Особенный банк — специальное подразделение Сбера, которое адаптирует сервисы для людей с инвалидностью, — записал серию подкастов. Они приурочены к восьмилетию подразделения. В них главными героями выступают люди с инвалидностью и те, кто им помогает. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сбера.

Герои подкастов рассказывают о своей жизни: о том, как решают повседневные задачи и с какими трудностями сталкиваются. В свою очередь, эксперты в вопросах создания доступной среды — представители Сбера и НКО — обсуждают, как современные сервисы и технологии могут им с этим помочь.

Темы выпусков подкаста разные: там говорится об адаптации детей с инвалидностью, профессиональной реализации, финансовой безопасности и защите от мошенников. «Наша главная задача — сделать Сбер удобным для каждого и особенно для людей с инвалидностью. Сегодня в банке около восьми миллионов таких клиентов, а всего в России — 11 миллионов. Но важно не только делать, но и рассказывать про наши инклюзивные проекты, чтобы о них знали и могли ими пользоваться те, для кого они созданы», — говорит старший вице-президент, руководитель блока «Развитие клиентского опыта B2C» Сбербанка Артем Алешкин.

Он напомнил, что в прошлом году вышла серия роликов «Сбер — свой для каждого». Они получили высокую оценку от экспертов премии «Лучшие социальные проекты России», их признали лучшими в номинации «Социальный маркетинг». «Мы уже 8 лет работаем с этим сегментом и каждый день узнаём что-то новое. И мы подумали, что для развития инклюзивного общества важно слышать и понимать друг друга, а значит нужно, чтобы люди с инвалидностью сами рассказали о себе. Поэтому в этом году мы решили сменить формат и записали серию подкастов с участием экспертов и клиентов», — резюмировал Алешкин.

Посмотреть подкаст можно в Hi-Fi стриминге Звук и в официальной группе в «ВКонтакте».

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      Платон Щукин
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