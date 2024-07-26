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09:39, 26 июля 2024Ценности

Сестра невесты оценила ее выбор свадебного платья словом «помогите»

Кадр: Say Yes to the Dress / Youtube

Сестра невесты оценила ее выбор свадебного платья словом «помогите». Соответствующий эпизод телепрограммы «Скажи платью "да"» опубликован на YouTube.

Американка Эмили Хортон посетила вместе со своей семьей свадебный бутик Kleinfeld Bridal в Нью-Йорке, США. Девушка примерила на камеру белое платье, оформленное длинным шлейфом и оголяющим плечи объемным воротником. Сестре Хортон, данный наряд не понравился. По ее мнению, изделие похоже на белый мешок.

Выслушав комментарии родственницы, невеста решила надеть подобранное консультантами магазина второй наряд. Она предстала перед публикой в белом платье с пышной юбкой и объемным бантом сзади. Однако сестра невесты также не оценила ее выбор. «Это платье еще хуже. Я в ужасе. Кто-нибудь, помогите», — прокомментировала она.

В феврале сообщалось, что невеста разочаровалась непрошеными советами консультанта при примерке платья.

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      Мария Винар
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