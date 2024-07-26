США прокомментировали возможный диалог с Китаем по вооружениям

Госдеп: США готовы к диалогу с КНР по вооружениям без предварительных условий

США готовы вступить в диалог с Китаем по вооружениям. Об этом заявила помощник госсекретаря Соединенных Штатов по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт, пишет РИА Новости.

По ее словам, китайская сторона не должна выдвигать предварительных условий. «Мы надеемся на то, что нам удастся вступить с ними в диалог по сокращению рисков, и они увидят ценность в предотвращении просчетов в этой сфере и непреднамеренной эскалации», — сказала Стюарт.

По мнению помощника госсекретаря, Вашингтону и Пекину следует вести совместную работу над выстраиванием взаимного доверия. Она добавила, что сторону не должны использовать тематику стратегических рисков в качестве «разменной монеты».

Ранее стало известно, что власти Китая и России готовы поддерживать друг друга в защите своих интересов.