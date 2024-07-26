Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:59, 26 июля 2024Мир

США прокомментировали возможный диалог с Китаем по вооружениям

Госдеп: США готовы к диалогу с КНР по вооружениям без предварительных условий

Фото: Florence Lo / Reuters

США готовы вступить в диалог с Китаем по вооружениям. Об этом заявила помощник госсекретаря Соединенных Штатов по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт, пишет РИА Новости.

По ее словам, китайская сторона не должна выдвигать предварительных условий. «Мы надеемся на то, что нам удастся вступить с ними в диалог по сокращению рисков, и они увидят ценность в предотвращении просчетов в этой сфере и непреднамеренной эскалации», — сказала Стюарт.

По мнению помощника госсекретаря, Вашингтону и Пекину следует вести совместную работу над выстраиванием взаимного доверия. Она добавила, что сторону не должны использовать тематику стратегических рисков в качестве «разменной монеты».

Ранее стало известно, что власти Китая и России готовы поддерживать друг друга в защите своих интересов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Надо покончить с этим. Перед вами военная машина». Трамп напомнил Зеленскому, что Россия победила Гитлера и Наполеона

      Синод РПЦ лишил сана епископа Игнатия за «грубые нарушения»

      Раскрыта реакция штаба Трампа на выход Байдена из президентской гонки

      На Украине высказались о контактах с Китаем

      Экс-лидер Pink Floyd назвал Нетаньяху «виновником массовых убийств»

      Эмили Ратаковски поделилась фото с откровенным декольте

      США прокомментировали возможный диалог с Китаем по вооружениям

      Приговоренный в Белоруссии к расстрелу немец обвинил Германию в бездействии

      Валиева эмоционально отреагировала на интервью отца

      Харрис назвали слабейшим из кандидатов в президенты США от демократов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше