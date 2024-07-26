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17:21, 26 июля 2024Силовые структуры

Стало известно о возможной попытке уничтожения улик по делу экс-замминистра обороны

Трое фигурантов дела экс-замминистра Булгакова могли попытаться уничтожить улики

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Трое руководителей Грязинского пищевого комбината, которые проходят по делу бывшего заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова, могли попытаться уничтожить улики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда об аресте фигурантов.

Александр Михаленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова были арестованы в апреле за поставки в армию некачественных продуктов по завышенной стоимости. Все трое не признают свою вину.

Ранее экс-замминистра обороны был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в растрате в особо крупном размере. Сейчас он находится в СИЗО.

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