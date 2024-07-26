Трое фигурантов дела бывшего замминистра обороны заявили о своей невиновности

Трое фигурантов дела экс-замминистра обороны Булгакова не признают вину

Трое фигурантов дела бывшего заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова, арестованного по делу о растрате, не признают свою вину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

По данным агентства, речь идет об Александре Михаленко, Валерии Ковалевиче и Эльвире Смирновой. Все трое были арестованы в апреле за поставки в армию некачественных продуктов по завышенной стоимости.

О задержании экс-замминистра обороны стало известно ранее 26 июля. По версии следствия, он создал систему поставок в войска некачественных сухпайков по завышенным ценам и одновременно лоббировал интересы Грязинского пищевого комбината в Липецкой области. В результате его действий военнослужащие, находившиеся в зоне проведения специальной военной операции, не получали качественные продукты питания.

