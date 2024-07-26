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00:31, 26 июля 2024Мир

Трампа предупредили о рисках из-за нападок на Харрис

Bloomberg: Трамп из-за нападок на Харрис рискует оттолкнуть часть избирателей
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Marco Bello / Reuters

Критикуя вице-президента США Камалу Харрис кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп рискуют оттолкнуть избирателей, которых ему следовало бы привлечь. Речь идет о женщинах из пригородов, молодежи, афроамериканцах и латиноамериканцах, пишет Bloomberg.

Отмечается, что предвыборный штаб Трампа месяцами готовил тактику борьбы с действующим американским лидером Джо Байденом, чтобы представить его как слабого соперника. По данным агентства, решение главы Белого дома выйти из президентской гонки застало кампанию Трампа врасплох. В результате штабу политика пришлось пересмотреть линию атаки, говорится в статье.

Республиканцы из палаты представителей предостерегли однопартийцев от нападок на расу или гендер из-за политических рисков, пишет Bloomberg.

Ранее Трамп заявил, что Харрис уничтожит страну за год, если будет избрана главой государства по итогам выборов этого года. «Как и продажный Джо Байден, Камала Харрис не годится на роль лидера. Она не годится на роль лидера, она уничтожит нашу страну за год, эта страна будет уничтожена», — отметил политик.

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      Марина Совина
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