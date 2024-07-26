Участник телешоу съел находящуюся под угрозой исчезновения птицу и избежал наказания

Участник «Гонки на выживание» Джонс съел охраняемую птицу и избежал наказания

Участник шоу «Гонка на выживание: Новая Зеландия» Спенсер Джонс съел охраняемую птицу и избежал наказания. Об этом сообщает CNN.

Джонс съел пастушка-уэка — вид птиц, находящийся под угрозой исчезновения и внесенный в Красную книгу Новой Зеландии. За истребление охраняемых животных в стране предусмотрено наказание в виде тюремного заключения сроком до двух лет или штрафа в размере почти 60 тысяч долларов (4,7 миллиона рублей). После инцидента Джонс и его коллегу по проекту Оливера Дева удалили из шоу.

Департамент охраны природы Новой Зеландии провел расследование, однако не стал наказывать участника шоу и его продюсеров, отправив им только письменные предупреждения. В департаменте пояснили, что во время съемок участники проекта оказались в уникальной ситуации, будучи сильно уставшими и голодными.

Авторы проекта «Гонка на выживание: Новая Зеландия» уведомили власти об инциденте с птицей. Они также сообщили, что все участники были заранее проинструктированы о правилах и им постоянно напоминали о руководствах по охране дикой природы Новой Зеландии.

Ранее сообщалось, что прокуратура Республики Алтай проверит участников шоу о выживании «Последний герой», съевших выдру. В шоу участник проекта Алан Царкаев разделал и приготовил выдру, пойманную в капкан. Вместе с Царкаевым мясо животного употребили в пищу и другие участники шоу.

«Гонка на выживание: Новая Зеландия» — экстремальное шоу, которое представляет собой гонку по суровой местности, в которой девять команд должны сами находить еду и воду, чтобы побороться за приз в размере 500 тысяч долларов (39,9 миллиона рублей).