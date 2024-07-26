Участок автодороги затопило после разрушения дамбы в Челябинской области

МВД: участок автодороги Миасс — Карабаш — Кыштым затопило после разрушения дамбы

Участок автодороги Миасс — Карабаш — Кыштым с 35-го по 38-й километр затопило после разрушения плотины на Киалимском водохранилище в Челябинской области. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МВД.

Уточняется, что сейчас автодорога закрыта в оба направления. «Сотрудники Госавтоинспекции на данном участке дороги несут службу в усиленном режиме», — подчеркнули в МВД.

Ранее последствия прорыва дамбы на Киалимском водохранилище попали на видео. На снятых очевидцами кадрах видно, что после разрушения плотины вода достигла домов россиян.

26 июля в Челябинской области прорвало дамбу на Киалимском водохранилище. «Жителям поселков Киолим, Мухаметово, Карасаево, Байдашево, Сактаево рекомендовано быть готовыми к эвакуации. Собрать вещи первой необходимости и документы», — призвали в администрации региона.