Уехавший в Израиль телеведущий рассказал об использовании российского паспорта в эмиграции

Ведущий Раевский заявил, что в эмиграции ездит в Турцию по российскому паспорту

Известный телеведущий Владимир Раевский, уехавший из России в Израиль, рассказал, что использует российский паспорт в эмиграции. Подробности он раскрыл в подкасте для YouTube-канала Sheinkin40.

Ведущий подкаста Антон Привольнов уточнил, что для граждан Израиля, которые постоянно не живут в стране, есть специальный паспорт, по которому запрещено посещение США, Канады Японии. «И Турции почему-то. Поэтому в Турцию я въезжаю по российскому паспорту», — объяснил Раевский.

Он добавил, что также использует российский паспорт и для посещения других стран. Например, недавно он использовал документ для въезда в Шенгенскую зону, так как в нем была виза.

Ранее Раевский рассказал, что получил израильское гражданство до начала спецоперации на Украине. При этом он подчеркнул, что власти Израиля возмущаются, если репатрианты покидают страну.

Раевский работал над историческими программами для телеканалов «Москва 24», «Культура» и других. В 2022 году уехал в Тель-Авив, но позднее уехал оттуда в Лондон.