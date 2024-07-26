В Германии раскрыли данные о хранилище американских кассетных боеприпасов

NDR: США на складе в Германии хранят кассетные боеприпасы, поставляемые Украине

На складе в Германии США хранят свои кассетные боеприпасы, которые затем поставляются Украине. Данные о хранилище запрещенных снарядов раскрыла телерадиокомпания NDR со ссылкой на анонимного представителя Вооруженных сил (ВС) США.

«Армия США хранит на складе боеприпасов в Мизау (земля Рейнланд-Пфальц) кассетные боеприпасы, которые запрещены Германией в соответствии с договором Осло [о запрете кассетных бомб]», — утверждается в публикации.

Неназванный представитель американских ВС подтвердил телекомпании, что на хранилище в Мизау находятся кассетные беоприпасы, которые затем передаются Украине в рамках военной помощи. Он добавил, что армия США «координирует все перемещения боеприпасов» с логистическим центром бундесвера. Согласование, по его словам, касается всех видов снарядов.

По данным телекомпании, если Германия осведомлена о хранении и транспортировке кассетных боеприпасов на ее территории, то это является нарушением международных соглашений, так как правительство ФРГ в 2008 году подписало в Осло Договор о запрете кассетных бомб.

При этом в публикации отмечается, что бундесвер может не знать о хранящихся в Германии запрещенных боеприпасах. В Министерстве обороны ФРГ сообщили, что в рамках согласования перевозки снарядов получает лишь «довольно грубую классификацию, на основании которой невозможно сделать какие-либо выводы о конкретных типах боеприпасов».

18 июля Литва денонсировала Конвенцию по кассетным боеприпасам, запрещающую использование таких снарядов на поле боя.