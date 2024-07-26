Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
14:17, 26 июля 2024Моя страна

В Госархиве российского региона обнаружили ранее незамеченную редкую подпись

В монастыре во Владимирской области обнаружили автограф Дмитрия Пожарского

Кадр: smotrim.ru

В Госархиве Владимирской области обнаружен автограф князя Дмитрия Пожарского. Об этом сообщает ГТРК Владимир.

Редкую находку сделал заведующий научно-исследовательским отделом Владимиро-Суздальского музея-заповедника Матвей Давыдов.

«Этой зимой я занимался подготовкой буклета о князе Пожарском. И поймал себя на мысли, что помню один документ: монахини Суздальского покровского монастыря просят избавить их от тягот, связанных с военными поставками во время Смуты. И дата 2 августа 1612 года», — рассказал эксперт.

По его словам, в это время Пожарский по пути из Ярославля в Москву заезжал в Суздаль. Давыдов перепроверил, чьи пометки стоят на документе. Одна принадлежала дьяку Михаилу Данилову, а у второй не было подписи.

«Поскольку существуют несколько автографов князя Пожарского, я сравнил небольшой текст и сравнил и убедился, текст принадлежит ему», — поделился Давыдов.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ задержала бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова

      Госдолг Украины вырос на миллиард долларов за месяц

      В России воспитательница обвинила мать двоих детей в нападении из-за сделанного замечания

      Аэропорт в Европе эвакуировали в день открытия Олимпиады

      Раскрыт лучший способ избавиться от жира на животе

      Обвиняемому в убийстве Фарион объявили об официальном подозрении

      В Совфеде ответили на заявление Кулебы о невозможности склонить Киев к диалогу

      Необходимость еще одного повышения ключевой ставки ЦБ пообещали оценить

      Секретная служба США несколько раз отвергла требование использовать БПЛА для защиты Трампа

      В Госархиве российского региона обнаружили ранее незамеченную редкую подпись

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше