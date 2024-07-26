В Госархиве российского региона обнаружили ранее незамеченную редкую подпись

В монастыре во Владимирской области обнаружили автограф Дмитрия Пожарского

В Госархиве Владимирской области обнаружен автограф князя Дмитрия Пожарского. Об этом сообщает ГТРК Владимир.

Редкую находку сделал заведующий научно-исследовательским отделом Владимиро-Суздальского музея-заповедника Матвей Давыдов.

«Этой зимой я занимался подготовкой буклета о князе Пожарском. И поймал себя на мысли, что помню один документ: монахини Суздальского покровского монастыря просят избавить их от тягот, связанных с военными поставками во время Смуты. И дата 2 августа 1612 года», — рассказал эксперт.

По его словам, в это время Пожарский по пути из Ярославля в Москву заезжал в Суздаль. Давыдов перепроверил, чьи пометки стоят на документе. Одна принадлежала дьяку Михаилу Данилову, а у второй не было подписи.

«Поскольку существуют несколько автографов князя Пожарского, я сравнил небольшой текст и сравнил и убедился, текст принадлежит ему», — поделился Давыдов.