В Китае уличили Запад в осложнении конфликта на Украине

GT: политика Запада по «выбору стороны» осложнила конфликт на Украине

Политика Запада по принуждению третьих стран отказаться от нейтралитета и «выбрать сторону» осложняет конфликт на Украине. Такое мнение выразили авторы газеты Global Times, уличив Запад в придаче кризису негативных импульсов.

Отмечается, что конфликт на Украине начался «не в одночасье», а потому разрешить его «в один шаг» не получится. Подчеркивается, что для прекращения огня в диалог необходимо вносить «позитивную энергию».

«Позиция Китая ясна и последовательна: между миром и войной он выбирает мир; между диалогом и санкциями — диалог, между охлаждением и разжиганием огня — охлаждение», — говорится в тексте статьи.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Китай обязан сделать все возможное, чтобы удалось достичь мирного решения конфликта на Украине. Также политик подчеркнула, что Пекин не должен поддерживать Москву, и поприветствовала визит главы украинского МИД Дмитрия Кулебы в Китай.