В Москве рассказали о первых результатах программы подготовки школьников к ОГЭ

Ракова: 15 тысяч школьников Москвы успешно прошли программу подготовки к ОГЭ

Большинство девятиклассников Москвы, испытывающих трудности с освоением математики и русского языка, улучшили результаты основного государственного экзамена (ОГЭ) по этим предметам благодаря программе индивидуальной поддержки, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, запущенная в прошлом учебном году программа комплексной индивидуальной подготовки девятиклассников помогла повысить не только академическую успеваемость школьников, но и мотивацию к учебе. В результате 86 процентов участников успешно прошли итоговую аттестацию и готовы продолжить обучение в старшей школе.

«Результаты программы подтверждают ее эффективность и необходимость дальнейшего развития подобных инициатив. Мы будем продолжать работать над созданием комфортной образовательной среды для московских школьников», — подчеркнула вице-мэр.

Индивидуальную поддержку получили 15 тысяч девятиклассников из 423 школ Москвы. Вместе с наставниками подростки отработали дефициты по темам с пятого по восьмой класс, параллельно осваивая программу девятого. Такой подход позволил им продуктивно подготовиться к ОГЭ и показать положительные результаты.

