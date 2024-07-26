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12:17, 26 июля 2024Россия

В подмосковной больнице покусали полицейского

РЕН ТВ: в больнице в Клину мужчина покусал полицейского

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В больнице в подмосковном Клину дебошир покусал полицейского. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, нападение на сотрудника МВД произошло в приемном отделении медучреждения. Между посетителем больницы и полицейским возник конфликт, подробности которого не уточняются. Гражданский отказался выполнить требования правоохранителя и укусил его за плечо.

Как сообщил собеседник РЕН ТВ, возбуждено уголовное дело по статье о насилии в отношении представителя власти. Нападавшему грозит лишение свободы.

Ранее на автобусной остановке в центре Волгограда местная жительница покусала 25-летнюю девушку. Как рассказала пострадавшая, женщина села на нее, а когда встретила сопротивление, вцепилась зубами в руку. В результате травмированная россиянка обратилась в полицию, а также в поликлинику, где ей пришлось сделать два укола от столбняка.

ЖЗЛ
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