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10:22, 25 июня 2024Россия

Россиянка покусала девушку из-за отсутствия места на автобусной остановке

V1.ru: жительница Волгограда покусала 25-летнюю девушку из-за места на остановке

Кадр: «В1.ру»

Жительница Волгограда покусала 25-летнюю девушку в центре города из-за отсутствия места на автобусной остановке. Об этом стало известно порталу V1.ru.

Пострадавшая россиянка пояснила, что нападение на нее произошло накануне вечером. По ее словам, неизвестная, ничего не говоря, сначала села на нее на остановке. После того как девушка столкнула с себя женщину, та стала ее избивать.

«Попыталась меня загрызть — несколько раз вцепилась зубами в руку. А потом она села одна на скамейку и спокойно дождалась своего автобуса, пока люди вокруг разбежались и были в шоке от происходящего», — поделилась горожанка.

Девушка сразу же обратилась в полицию и поликлинику, где ей уже поставили два укола от столбняка.

Ранее сообщалось, что жительница Липецкой области избила мужа бутылкой в ответ на его оскорбления.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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