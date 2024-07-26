В Раде признали страх потерять поддержку США из-за запрета УПЦ

Безуглая: в Верховной Раде опасаются потерять поддержку США из-за запрета УПЦ

Верховная Рада Украины опасается принимать запрет Украинской православной Московского патриархата (УПЦ МП) церкви из-за боязни негативной реакции со стороны США. Об этом сообщила депутат Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

По ее словам, тема религии «хорошо заходит, особенно в республиканской среде» в США, так как в этой стране существует множество различных конфессий. Поэтому, заявила Безуглая, на проголосовавших за запрет УПЦ депутатов могут быть наложены санкции.

Она добавила, что сейчас «в каждой гривне преимущественно деньги партнеров», в особенности из США. По этой причине сейчас Украине нельзя «становиться в позу», так как это может негативно сказаться на поддержке страны от обеих американских партий. Тем не менее для обсуждения этого вопроса украинская делегация направится в Штаты на следующей неделе.

По словам Безуглой, от принятия законопроекта об отмене УПЦ также предостерегает Ватикан.

Ранее депутаты партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» заблокировали трибуну парламента с требованием запрета УПЦ. Они также вывесили плакаты с обвинениями УПЦ в агентурной работе на российские спецслужбы.