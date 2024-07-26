В российском городе соседям пришлось на руках носить раненого бойца СВО на шестой этаж

В Краснодаре соседям пришлось на руках носить бойца СВО из-за сломанного лифта

В Краснодаре соседям пришлось на руках носить раненого бойца специальной военной операции на Украине (СВО) на шестой этаж из-за сломанного лифта. Об этом пишет «Царьград».

Как утверждает издание, лифт в многоэтажном доме на улице Трошева не работает на протяжении долгого времени. По лестнице в свои квартиры вынуждены подниматься как матери с колясками, так и пенсионеры, и участник СВО с ранением ноги. Последнему приходится ждать на улице, пока кто-то из соседей не сможет ему помочь — его квартира находится на шестом этаже.

«Вот сидит участник СВО в машине, ждет добрых соседей и думает, что с этим городом не так, что даже по требованию главного следователя страны лифт не способны починить?» — цитирует издание одного из местных жителей.

Ситуацией действительно заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, который дал поручение провести проверку и возбудить уголовное дело. Жители в сложившейся ситуации обвинили управляющую компанию и потребовали ее смены.

Ранее жительница Рязани со сломанной ногой была вынуждена ползти домой по лестнице на десятый этаж. В доме пенсионерки на протяжении нескольких месяцев не работали лифты.