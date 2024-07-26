В российском регионе осудили на 3,5 года многодетную мать за истязание детей

В Хабаровске осудили на 3,5 года многодетную мать, истязавшую своих детей

В Хабаровске суд приговорил к трем годам и четырем месяцам лишения свободы 32-летнюю многодетную мать, истязавшую детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянка признана виновной по статье 156 («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним») и пунктам «а,г» части 2 статьи 117 («Истязание») УК РФ. Она будет отбывать наказание в колонии строгого режимаю

По данным ведомства, осужденная регулярно била сына и двух дочерей руками, ремнем и другими предметами по телу. Своей старшей дочери она запретила ходить в школу, чтобы та могла следить за братом и сестрами в отсуствии матери. Кроме того, с 14 по 17 мая 2023 года женщина ушла из квартиры и заперла ее на ключ, оставив десятилетнюю, семилетнюю девочек, пятилетнего мальчика и собаку без ухода. У них не было еды и связи.

Отмечается, что россиянка уже привлекалась ранее к уголовной отвественности за имущественные преступления. Она не работала с 2021 года, так как находилась в отпуске по уходу за ребенком.