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11:57, 26 июля 2024Мир

Вандалы в черных масках облили красной краской вход в правительство Финляндии

Yle: пятеро вандалов в масках облили краской вход в правительство Финляндии

Фото: StockPhotosLV / Shutterstock / Fotodom

Пятеро вандалов в черных масках облили красной краской вход в правительство Финляндии. Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle.

«Вход в здание Государственного совета подвергся вандализму в пятницу. Вход в здание, выходящий на Сенатскую площадь, был испачкан красной краской», — говорится в публикации.

Замначальника по безопасности правительства Юхи Палласпуро заявил, что инцидент произошел после полуночи. Хулиганы не оставили никакого текста, записки или заметки и скрылись до приезда полиции, об их мотивах ничего не известно, добавил он.

Ранее в Ленинградской области неизвестные уничтожили табличку на мемориале финским военным. Мемориал посвящен военнослужащим Республики Финляндия, павшим во время Финской (Зимней) войны с СССР. Вандалы разбили табличку, а гранитный камень вымазали зеленой краской.

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      Глеб Бажуткин
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