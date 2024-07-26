Вандалы в черных масках облили красной краской вход в правительство Финляндии

Yle: пятеро вандалов в масках облили краской вход в правительство Финляндии

Пятеро вандалов в черных масках облили красной краской вход в правительство Финляндии. Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle.

«Вход в здание Государственного совета подвергся вандализму в пятницу. Вход в здание, выходящий на Сенатскую площадь, был испачкан красной краской», — говорится в публикации.

Замначальника по безопасности правительства Юхи Палласпуро заявил, что инцидент произошел после полуночи. Хулиганы не оставили никакого текста, записки или заметки и скрылись до приезда полиции, об их мотивах ничего не известно, добавил он.

Ранее в Ленинградской области неизвестные уничтожили табличку на мемориале финским военным. Мемориал посвящен военнослужащим Республики Финляндия, павшим во время Финской (Зимней) войны с СССР. Вандалы разбили табличку, а гранитный камень вымазали зеленой краской.