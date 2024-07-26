Жену Канье Уэста вновь заметили на публике в оголяющем тело наряде

Папарацци вновь заметили на публике жену американского рэпера Канье Уэста, дизайнера Бьянку Цензори в оголяющем тело наряде. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

29-летнюю супругу музыканта запечатлели в отеле Chateau Marmont, расположенном в Лос-Анджелесе, США. Цензори попала в объективы фотокамер в белых шортах длины мини и крошечном бюстгальтере от бикини. Кроме того, на ней были черные остроносые туфли с застежками на щиколотках.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст прикрыл от папарацци оголившуюся на публике жену. Тогда влюбленные были замечены в отеле Chateau Marmont. В момент съемки Уэст, который предпочел надеть черный спортивный костюм, попытался спрятать свою избранницу от фотокамер.