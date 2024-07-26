Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:20, 26 июля 2024Ценности

Жену Канье Уэста вновь заметили на публике в оголяющем тело наряде

Бьянка Сенсори

Бьянка Сенсори. Фото: @biancacesori

Папарацци вновь заметили на публике жену американского рэпера Канье Уэста, дизайнера Бьянку Цензори в оголяющем тело наряде. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

29-летнюю супругу музыканта запечатлели в отеле Chateau Marmont, расположенном в Лос-Анджелесе, США. Цензори попала в объективы фотокамер в белых шортах длины мини и крошечном бюстгальтере от бикини. Кроме того, на ней были черные остроносые туфли с застежками на щиколотках.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст прикрыл от папарацци оголившуюся на публике жену. Тогда влюбленные были замечены в отеле Chateau Marmont. В момент съемки Уэст, который предпочел надеть черный спортивный костюм, попытался спрятать свою избранницу от фотокамер.

Что думаешь? Оцени!
      Карина ЧерныхМария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине выступили против мирного соглашения с Россией

      Стало известно о сроке выхода подводки «Карелия» на службу

      Доходы работников одной отрасли в России резко выросли

      Минобороны Украины отказалось отвечать о возможности демобилизации

      Венгрия признала возможность дефицита топлива из-за Украины

      Лавров встретился с министром иностранных дел Турции

      Стало известно об «ожесточенной юридической войне» детей Мердока за Fox и News

      Глава Минобороны анонсировал курсы вождения багги и квадроциклов в армии

      Уничтожение российскими военными склада ВСУ в Краматорске попало на видео

      Жену Канье Уэста вновь заметили на публике в оголяющем тело наряде

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше