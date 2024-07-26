Жители самой многочисленной страны мира захотели праздновать свадьбы в России

Жители Индии заинтересовались празднованием свадеб в России

Туристы из Индии захотели отпраздновать свадьбы в России. Об этом сообщила директор Центра развития международного туризма ЦСР Юлия Максутова, ее слова приводит пресс-служба организации.

Отмечается, что жители самой многочисленной страны мира проявляют интерес к шопингу в России, а также к городскому, культурному и «свадебному» туризму, который предполагает запоминающееся и яркое празднование события за рубежом.

«Турпоток из Индии в первом полугодии 2024 года вырос более чем в два раза в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Если такую динамику удастся поддерживать, можно будет ожидать, что взаимный турпоток превысит 250 тысяч поездок», — добавила Максутова.

Специалист подчеркнула, что основными маршрутами поездок индийцев по России в этом году являются Москва, Санкт-Петербург, Екатерининбург, Нижний Новогород, Тверь и города Золотого кольца.

Ранее в Индии состоялась свадьба века. Бракосочетание сына богатейшего человека страны Мукеша Амбани обошлась более чем в 600 миллионов долларов. Уточняется, что эта сумма составляет 0,5 процента состояния бизнесмена.