Епископат Франции отреагировал на открытие Олимпийских игр-2024

Епископат Франции осудил сцены насмешек над христианством на открытии Олимпиады

Конференция епископов Франции отреагировала на неоднозначные сцены церемонии открытия Олимпийских игр-2024 в Париже. Заявление приводит France Info.

Епископат осудил сцены насмешек над христианством. «Мы думаем обо всех христианах на всех континентах, которые пострадали от чрезмерности и провокации определенных сцен. Мы надеемся, что они понимают, что олимпийское празднование выходит далеко за рамки идеологических предубеждений нескольких артистов», — говорится в заявлении.

При этом епископат не называл конкретные сцены церемонии. В целом мероприятие описали как «чудесные моменты красоты, радости, богатые эмоциями и всеобщим признанием».

Церемония открытия состоялась 26 июля на Сене. В греческих СМИ ее назвали крахом цивилизации, так как трансгендеры изображали Тайную вечерю.

Мероприятие также раскритиковала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. С похожим мнением выступил американский миллиардер Илон Маск. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, наоборот, назвала церемонию прекрасной.