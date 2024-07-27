Орбан: открытие Олимпиады показало отсутствие у Запада моральной основы

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже показала, что у Запада нет общей моральной основы. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя мероприятие во время выступления в румынском городе Бэиле-Тушнад.

При этом он подчеркнул, что страны Центральной Европы, напротив, отстаивают сохранение национальных государств. Из определенного набора ценностей, по его словам, вытекают общие моральные требования, которые строятся на библейской основе.

Запад думает, что национальные государства больше не существуют. Вследствие этого они отрицают, что существуют общие культура и строящаяся на ней общая мораль. Нет общей морали — если вы смотрели вчерашнее открытие Олимпийских игр, вы могли это видеть Виктор Орбан премьер-министр Венгрии

Мнения по поводу церемонии открытия Олимпийских игр-2024 также высказали многие известные политические деятели, спортсмены и журналисты. Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала мероприятие дном.

Фото: Richard Callis / Globallookpress.com

Орбан заявил о растущей поддержке России странами мира

Кроме того в своем выступлении Орбан обратил внимание на то, что все больше стран мира начинают поддерживать РФ, несмотря на давление Запада. «За последние два года произошел поворот на 180 градусов. Запад отдал приказ миру выступить против России и поддержать Запад. Но сейчас мы находимся на той стадии, когда все постепенно становятся на сторону России», — подчеркнул политик.

При этом он считает действия России логичными, тогда как поведение Запада, напротив, нерациональным. С точки зрения венгерского премьера, Запад в настоящее время «слаб и дезинтегрирован».

Он добавил, что Россия при этом опирается на поддержку не только КНР и КНДР, но и Индии, Турции, а также стран мусульманского мира, что стало для многих неожиданностью. По его словам, эти государства продолжают считать Москву своим партнером.

Виктор Орбан Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Также Орбан рассказал об успехах РФ в адаптации к санкционному давлению. По его словам, Российская Федерация демонстрирует в последнее время «техническую и экономическую гибкость».

Орбан объяснил неготовность принять Украину в НАТО

Также, говоря о политической обстановке в мире, Орбан заявил, что Украина не сможет стать членом Европейского союза (ЕС) и НАТО, так как ни у европейских стран, ни у США нет денег для подобного решения.

Нам надо готовиться к тому, что Украина не станет членом ни ЕС, ни НАТО, потому что у нас, европейцев, для этого недостаточно денег Виктор Орбан премьер-министр Венгрии

При этом венгерский политик обратил внимание, что именно Соединенные Штаты играют ведущую роль в финансировании Киева на данном этапе, однако их вклад со временем может уменьшиться. При этом к такому исходу ЕС не готов, констатировал венгерский лидер. Орбан сделал прогноз, согласно которому Украина должна вновь стать буферным государством, безопасность которого будет обеспечена международными соглашениями.

Венгерский премьер сравнил молчание Германии о «Северных потоках» с капитуляцией

Премьер-министр Венгрии в своем выступлении в Румынии не обошел и тему теракта на «Северных потоках». Он заявил, что молчание стран ЕС о результатах расследования взрывов на этих газопроводах означает акт капитуляции.

«То, что мы слова не говорим о взрыве "Северных потоков", что даже Германия не реагирует на теракт (...), совершенный против ее собственности, — это не что иное, как акт капитуляции», — сказал политик.

При этом он намекнул, что диверсия могла быть сделана по указанию Соединенных Штатов. По его мнению, нынешний Евросоюз в целом потерял свою независимость и теперь подстраивается под курс американской Демократической партии.