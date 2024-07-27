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19:26, 27 июля 2024Мир

Орбан объяснил неготовность Европы принять Украину в ЕС и НАТО

Орбан: Украина не вступит в ЕС и НАТО из-за отсутствия денег у Европы

Фото: hodim / Shutterstock / Fotodom

Украина не сможет стать членом Европейского союза (ЕС) и НАТО, поскольку у европейских стран отсутствуют деньги для подобного решения. Об этом рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления в румынском городе Бэиле-Тушнад, которое транслировал венгерский телеканал M1.

«Нам надо готовиться к тому, что Украина не станет членом ни ЕС, ни НАТО, потому что у нас, европейцев, для этого недостаточно денег», — подчеркнул он, уточнив, что и Соединенные Штаты не располагают такими средствами.

По мнению Орбана, именно США играют ведущую роль в финансировании Украины на данном этапе, однако их вклад со временем может уменьшиться. При этом к такому исходу Евросоюз не готов, констатировал венгерский лидер. Согласно прогнозам Виктора Орбана, Украина должна вновь стать буферным государством, безопасность которого будет обеспечена международными соглашениями.

В своем выступлении в Румынии венгерский политик также сравнил молчание о теракте на «Северных потоках» с актом капитуляции Евросоюза. Он упомянул, что даже Германия, на чью собственность была направлена диверсия, не заботится о должном расследовании инцидента.

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      Дмитрий Попов
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