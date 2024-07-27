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09:12, 27 июля 2024Культура

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей»

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Марушев

Кадр: сериал «Принцип Хабарова»

Актер Александр Марушев, сыгравший в сериале «Улицы разбитых фонарей», умер в 58 лет. Об этом сообщил его коллега Владимир Сухов на странице «ВКонтакте».

«Друзья, сегодня не стало Александра Марушева. Тяжело это осознавать», — написал Сухов.

Причина смерти артиста не уточняется.

Марушев родился 3 декабря 1965 года. Окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Служил в театре «СамАрт» и Самарском академическом театре драмы имени М. Горького. Снимался в сериалах «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны», «Мажор» и «Спросите медсестру».

Ранее сыгравший в сериалах «Нюхач» и «Возвращение Мухтара» актер Игорь Щербак скончался в Киеве.

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      Мария Рюрикова
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