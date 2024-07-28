96 человек эвакуировали из-за наводнения в российском регионе

МЧС Башкирии: из-за наводнения были эвакуированы 96 человек

Спасатели эвакуировали 96 жителей Республики Башкирия (РБ) из-за наводнения в российском регионе. Об этом сообщило управление МЧС по Башкирии в своем Telegram-канале.

Отмечается, что среди спасенных оказалось 29 детей. Предварительно, в результате бедствия никто не пострадал.

Всего в семи муниципалитетах Башкирии затопленными оказались 15 домов и 59 придомовых территорий.

«Осуществляется постоянный мониторинг. Сотрудниками МЧС России, спасателями Госкомитета РБ по ЧС и аэромобильной группировкой главного управления оказывается вся необходимая помощь населению», — подчеркнули в МЧС.

Ранее в нескольких населенных пунктах России отключилось электричество из-за наводнения. Так, сильным потоком снесло несколько участков в селе Шиназ. Кроме того, затопило дороги и разрушило мосты.