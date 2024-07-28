Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:33, 28 июля 2024Россия

Число жертв падения самолета в Карачаево-Черкесии увеличилось

ТАСС: второй пассажир упавшего в Карачаево-Черкесии самолета умер в больнице

Фото: Telegram-канал «МЧС Карачаево-Черкесии»

Второго пассажира, пострадавшего при падении легкомоторного самолета в Карачаево-Черкесии, не удалось спасти врачам в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.

В ведомстве рассказали, что травмы пострадавшего оказались не совместимы с жизнью. Таким образом число жертв происшествия увеличилось до двух.

О падении легкомоторного самолета с двумя пассажирами на борту стало известно днем 28 июля. Инцидент произошел в районе населенного пункта Красный Курган в Карачаево-Черкесии.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Подвигина
      Обсудить
      Последние новости

      Сдавшиеся в плен морпехи из «Азовстали» обратились к офису Зеленского с просьбой

      Над Африкой нависла угроза в виде газового облака

      В Башкирии из-за паводка коровам пришлось передвигаться вплавь

      Молния ударила еще в один дом в Подмосковье

      Zeekr начала блокировать свои машины за пределами Китая

      Во Франции возмутились напрасной очисткой Сены

      Появилось видео попадания молнии в трех человек в Подмосковье

      В России высказались о реакции Запада на сигнал Путина

      Путин успокоил разбившего бокал иностранного гостя

      Европейских дипломатов призвали к бережливости

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше