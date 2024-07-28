Число жертв падения самолета в Карачаево-Черкесии увеличилось

ТАСС: второй пассажир упавшего в Карачаево-Черкесии самолета умер в больнице

Второго пассажира, пострадавшего при падении легкомоторного самолета в Карачаево-Черкесии, не удалось спасти врачам в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.

В ведомстве рассказали, что травмы пострадавшего оказались не совместимы с жизнью. Таким образом число жертв происшествия увеличилось до двух.

О падении легкомоторного самолета с двумя пассажирами на борту стало известно днем 28 июля. Инцидент произошел в районе населенного пункта Красный Курган в Карачаево-Черкесии.