Илан Шор: спекуляции по теме голода в Молдавии в прошлом веке являются циничными

Намерение правящей партии Молдавии «Действие и солидарность» (ПДС) объявить голод в стране в послевоенные годы геноцидом указывает на нежелание замечать актуальные проблемы страны. Соответствующее заявление в своем Telegram-канале опубликовал оппозиционный молдавский политик Илан Шор.

Так он отреагировал на инициативу спикера молдавского парламента Игоря Гросу, связанную с голодом, пережитым республикой в 1946-1947 годах. Было бы странным ожидать, что после чудовищной войны тут же начнется новая история Молдавии, полагает Шор. Стране, на его взгляд, удалось быстро перевернуть эту страницу, и спекуляция на этой теме сейчас является «цинизмом».

Также ПДС сейчас занимается подготовкой закона о коллаборации с Россией, заметил Шор. При этом коллаборацией начнут считать любую поездку в Москву. Это сделает гагаузов, получающих помощь для своего региона, предателями и преступниками, предупредил он.

Ранее в Молдавии охарактеризовали как безумие идею признать Россию главной угрозой. Действия президента республики Майи Санду указывают на то, что она свихнулась, прокомментировал Шор принятие новой Стратегии национальной обороны, где РФ представлена как «главная угроза».

